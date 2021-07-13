При подготовке миграционных поправок искали компромисс – Г. Ландсбергис

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При подготовке поправок к законам о миграции шел поиск компромиссов, заявил министр иностранных дел, председатель правящей партии Союз Отечества -Литовские христианские демократы Габриэлюс Ландсбергис.

«Я знаю, что шел поиск определенных компромиссов, возможно, некоторые замечания и будут учтены, но, все же, мне кажется, что сегодня мы должны послать очень четкий сигнал о кризисном положении. Прежде всего, мы должны остановить кризис», – сказал во вторник в сейме политик журналистам.

В понедельник Институт мониторинга прав человека, Центр прав человека, неправительственная организация (НПО) Diversity Development Group и Красный Крест Литвы обратились к правительству, сейму и МВД с призывом пересмотреть «изменения законов».

По мнению НПО, представленные на рассмотрения сейма поправки, целью которых является взятие под контроль миграционного кризиса, по существу узаконят нарушения прав человека и поставят уязвимых лиц в небезопасное положение.

Депутаты намерены принять поправки, которые сократят процедуры предоставления убежища до 10 дней.

Выдвигаемые правительством поправки также ограничат свободное передвижение по территории Литвы мигрантов, которые незаконно пересекли границу, сузят прочие их права, когда в стране в связи с наплывом мигрантов объявлена экстремальная ситуация.

НПО утверждают, что все ограничения и предусмотренные ограничения свобод без исключений будут применяться и в отношении уязвимых лиц – матерей с детьми, несовершеннолетних, которые прибыли без сопровождения, беременных женщин.

В свою очередь глава МИД подчеркнул, что в данный момент Литва сталкивается с явлением, которое «не является обычным миграционным кризисом».

«Наша правовая база была создана для идеальных обстоятельств», – подчеркнул министр.

Он также отметил, что с учетом замечаний правовые акты в будущем могут уточняться.

Часть критики неправительственных организаций (НПО) к поправкам по мигрантам является обоснованной, однако Литва сталкивается с непредвиденной угрозой, когда мигранты используются как орудие политического давления, заявила спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

«Мы знаем о критике НПО, часть ее обоснованная, и я могу лишь заверить, что сейм интенсивно возьмётся за действия парламентского контроля, будет постоянно следить за тем, как применяются принятые правовые акты, а при необходимости мы созовем еще одну внеочередную сессию и скорректируем, примем другие правые акты, если будет такая потребность», – заявила спикер журналистам во вторник в сейме.

В ответ на вопрос о том, усматривает ли она сама угрозу возможных нарушений прав человека в связи с рассматриваемыми поправками, спикер ответила, что «Литва сталкивается с еще не виденной угрозой, когда мигрантов используют как орудие оказания давления, как на Литву, так и на Евросоюз».

На замечания некоторых юристов о том, что выдвигаемые проекты могут противоречить Конституции, спикер ответила, что Департамент по вопросам права сейма не представил подобного вывода.

Во вторник сейм Литвы собирался на внеочередную сессию в связи с миграционным кризисом.

В целом в этом году на участке границы Литвы с Беларусью задержаны 1676 нелегальных мигрантов, этот показатель более чем в 20 раз больше, чем за весь 2020 год. Основная их часть – из стран Ближнего Востока и Африки, большинство прибывает без документов.