При таком росте новых случаев COVID-19 в Литве, их число может достигнуть 2 тыс в день

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Ускорение распространения коронавируса в Литве является положительным с 12 марта: уже почти месяц не было ни одного дня, чтобы число недельных случаев сокращалось, менялись лишь темпы ускорения.

Как свидетельствует подготовленное правительством обозрение ситуации с COVID-19, по данным вторника, более чем в половине самоуправлений страны растет либо число заражений, либо процент положительных тестов, поэтому половина Литвы находятся в фазе экспонентного роста.

С минувшей пятницы ежедневно фиксируется рост случаев, по сравнению с тем же днем на предыдущей неделе, за исключением понедельника, и при сохранении такого же темпа роста, в конце апреля будет достигнуто количество 2 тыс. случаев в день.

В Вильнюсском округе фиксируется в три раза больше новых случаев, и в больницах лежат почти в два раза больше людей, чем полтора месяца назад, в Каунасском округе заполненность больниц на минувшей неделе выросла на треть.

В обозрении отмечается, что во вторник в стране зарегистрировано более тысячи новых случаев (1116); а в ноябре количество случаев в порядке от 1 до 2 тыс. в день выросло за три недели.

За это время в Литву должны поступить около 375 тыс. доз вакцины, а в данный момент число привитых в возрастной группе старше 65 лет составляет 295 тыс., поэтому апрель будет критическим месяцем для вакцинации этой возрастной группы, говорится в обозрении.

По его данным, опыт вакцинации сектора здравоохранения свидетельствует о том, что привитый сектор по существу не поддается рост числа случаев – сфера здравоохранения, лидировавшая до января по случаю заражений, сейчас демонстрирует в четыре раза меньше случаев, чем производственный или торговый сектора.

Количество смертей, связанных с COVID-19, в Литве продолжает сокращаться, и в данный момент в среднем это 16 смертей в день.