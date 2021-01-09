При въезде в Латвию нужно будет предъявить отрицательный тест на COVID-19

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С 15 января ограничения при въезде в Латвию будут усилены – необходимо будет предъявить подтверждение отрицательного результата теста на COVID-19, сообщил в четверг в Twitter министр сообщения Талис Линкайтс.

Тест должен быть сделан не позднее чем 72 часа назад.

Министр добавил, что подтверждение необходимо будет предоставить всем, в том числе и жителям Латвии, которые вернутся в страну.

Как уже сообщалось, установленные в стране ограничения из-за COVID-19, в том числе, и комендантский час будут действовать до 25 января.

Кабинет министров сегодня решил продлить действующие в Латвии ограничения в торговле и образовании до 25 января.