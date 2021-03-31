При въезде в Польшу необходим отрицательный тест на COVID-19

При въезде в Польшу необходимо иметь отрицательный результат теста на COVID-19 — об этом Государственной пограничной службе (ГПС) Литвы сообщили пограничники соседней страны.
По словам польских официальных лиц, человек, направляющийся в их страну регулярными паромами по морю, а также по суше любым видом транспорта или пешком с Чехии, Литвы, Германии и Словакии, должен иметь отрицательный тест на COVID-19.
Тест необходимо провести не позднее 48 часов до поездки и он должен быть переведен на польский или английский языки.
Если человек не предоставляет результаты анализов, но ему необходимо пересечь государственную границу Польши, перед въездом в страну он должен указать адрес, по которому обязуется в течение десяти дней пройти карантин.
Кроме того, по словам польских пограничников, граждане стран Шенгенского соглашения с отрицательным результатом теста на COVID-19 не обязаны проходить карантин по прибытии в Польшу. Граждане других стран, проживающие в Польше или имеющие временный вид на жительство в этой стране, по прибытии должны самоизолироваться в течении десяти дней.
Существуют исключения из вышеуказанной процедуры, поэтому ГПС перед поездкой предлагает уточнить информацию в дипломатическом посольстве Польши.
Информация ЛК по сообщению BNS