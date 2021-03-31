При въезде в Польшу необходим отрицательный тест на COVID-19

Тест необходимо провести не позднее 48 часов до поездки и он должен быть переведен на польский или английский языки.

Если человек не предоставляет результаты анализов, но ему необходимо пересечь государственную границу Польши, перед въездом в страну он должен указать адрес, по которому обязуется в течение десяти дней пройти карантин.

Кроме того, по словам польских пограничников, граждане стран Шенгенского соглашения с отрицательным результатом теста на COVID-19 не обязаны проходить карантин по прибытии в Польшу. Граждане других стран, проживающие в Польше или имеющие временный вид на жительство в этой стране, по прибытии должны самоизолироваться в течении десяти дней.

Существуют исключения из вышеуказанной процедуры, поэтому ГПС перед поездкой предлагает уточнить информацию в дипломатическом посольстве Польши.

Информация ЛК по сообщению BNS