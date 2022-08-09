TOP,Армия,Новости

При закупке боевых дронов у США Литва дополнительно получит их как помощь

By U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler Forti ;, Public Domain, Link

Литва дополнительно получит дроны в качестве помощи при закупке у Соединенных штатов Америки боевых дронов Switchblade, сообщил информационному порталу Delfi вице-министр обороны Вилюс Семешка. 

«По Switchblade решения уже приняты, и мы ждем договора с США. Согласие о получении технологии у нас уже есть, и мы очень рады. Более того — американцы обещают поддержать нас боевыми дронами и боевые дроны в качестве помощи мы получим дополнительно», — сообщил вице-министр в опублекованном во вторник интервью Delfi. 

реклама

«Я бы не хотел говорить сколько, действительно немалое количество, они будут предназначены для специальных сил. Это особый подарок, и я думаю — очень своевременный», — добавил В. Семешка.

BNS напоминает, что Литва в апреле этого года сообщила о закупках их у США на 1 млрд евро.

На эту сумму были закуплены системы боевых дронов Switchblade, которые позволят уничтожать бронированную боевую технику на расстоянии 40 километров.

Также сообщалось о закупках противотанковых систем средней дальности Javelin, новых радаров, универсальных вертолетов UH-60M, бронемашины, беспилотника.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено

en.wikipedia.org

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.