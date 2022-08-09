При закупке боевых дронов у США Литва дополнительно получит их как помощь

Литва дополнительно получит дроны в качестве помощи при закупке у Соединенных штатов Америки боевых дронов Switchblade, сообщил информационному порталу Delfi вице-министр обороны Вилюс Семешка.
«По Switchblade решения уже приняты, и мы ждем договора с США. Согласие о получении технологии у нас уже есть, и мы очень рады. Более того — американцы обещают поддержать нас боевыми дронами и боевые дроны в качестве помощи мы получим дополнительно», — сообщил вице-министр в опублекованном во вторник интервью Delfi.
«Я бы не хотел говорить сколько, действительно немалое количество, они будут предназначены для специальных сил. Это особый подарок, и я думаю — очень своевременный», — добавил В. Семешка.
BNS напоминает, что Литва в апреле этого года сообщила о закупках их у США на 1 млрд евро.
На эту сумму были закуплены системы боевых дронов Switchblade, которые позволят уничтожать бронированную боевую технику на расстоянии 40 километров.
Также сообщалось о закупках противотанковых систем средней дальности Javelin, новых радаров, универсальных вертолетов UH-60M, бронемашины, беспилотника.
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