При желании изменить написание фамилии в паспорте нужно будет указывать национальность

Evelina Dobrovolska/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Для замены написания в документах имени и фамилии гражданина Литвы на нелитовскую форму нужно будет до этого декларировать национальность, заявила министр юстиции Эвелина Добровольска.

По ее словам, для смены фамилии лиц из смешанных семей, источником документа будет признаваться свидетельство о браке, паспорт супруга или удостоверение личности, а национальность нужно будет декларировать гражданам Литвы, являющимся представителями нацменьшинств страны.

«Законом установлено, что требуется запись о национальности в регистре населения, что вы литовский поляк или другой национальности. Именно благодаря учету записи о национальности идет согласование законопроектов (…), я уверена, что к 1 мая у нас будут все необходимые решения», — заявила обровольская на пресс-конференции в среду.

По ее словам, для смены фамилии и имени, как и прежде, необходимо будет обращаться в городские ЗАГСы.

Сопроводительные правовые акты, регулирующие смену фамилий, готовятся после того, как президент Гитанас Науседа подписал принятый на этой неделе Сеймом закон, разрешающий буквы w, x и q в личных документах. Он вступит в силу с 1 мая.

По словам Добровольской, закон предусматривает, что запись о национальности будет использоваться как основание для изменения фамилии или имени представителями национальных меньшинств, чтобы «отказаться от предпосылки разговоров о возможных документах оккупационного периода или других неофициальных документах».

По словам министра, сопутствующие правовые акты будут предусматривать, в том числе, что выбор национальности может осуществляться только на основании записей о гражданстве родителей или бабушек и дедушек, ее нельзя выбирать свободно.

Министр пока не может сказать, смогут ли церковные книги или другие подобные записи быть источником документа.

Председатель Государственной комиссии по литовскому языку Аудрис Антанайтис заверил, что пока нет четко определенных оснований для приобретения и декларирования национальности, поэтому этот вопрос будет решаться в первую очередь.

«Источником документа является документ, удостоверяющий личность, выданный государством. Но опять же, мы должны очень четко сказать, что это не должен быть документ оккупационных режимов», — подчеркнул он.

Закон предусматривает, что имя и фамилия гражданина Литвы в личных документах могут быть написаны буквами латинского алфавита без диакритических знаков, если он выбирает нелитовскую фамилию супруга или супруги.

Такое написание возможно также в том случае, если бы имя его родителей или одного из родителей было внесено в источник документа нелитовскими буквами, а также если бы он, родители, дедушки и бабушки, предки имели или имеют гражданство другого государства, а имя и фамилия были в их документах написаны нелитовскими буквами.

Еще один вариант — разрешается оригинальное написание личных имен в документах, если гражданин получает свое имя в иностранном государстве, в котором проживает, и они записаны этими символами в источнике документа.

Критики закона утверждали, что нелитовские символы противоречат конституционному статусу литовского языка как государственного. Оппозиционные «аграрии» намерены обратиться в Конституционный суд по поводу конституционности этого закона.

Добровольска говорит, что это выражение демократии, и уверена, что суд даст твердое объяснение.

Дебаты о легализации оригинального написания личных имен в документах ведутся в Литве уже несколько десятилетий, и законопроекты несколько раз вносились в парламент, но до сих пор не набралось достаточного количества голосов для их принятия.

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