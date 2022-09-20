Прибыль банков Литвы в первом полугодии составила почти 184 млн евро

Выручка от чистых процентов в этом году выросла на 61,4 млн евро (на 24,3%), а чистые доходы от услуг и комиссионных – на 12,7 млн евро (на 10,6%).

По данным БЛ, в этом году банки занимались проблемами инфляции и влияния геополитических факторов на экономику, введением международных санкций и кибербезопасностью. Тем не менее, они активно кредитовали население и бизнес, получали от этой деятельности наибольший доход.

«Банки адекватно подготовлены к противодействию неожиданностям, ответственно оценивают ситуацию и, видя риски, связанные с экономической неопределенностью, должны продолжать укреплять капитал. Также важно тщательно следить за качеством кредитов», — заявил член правления БЛ Симонас Крепшта.

Общий портфель банковских кредитов в первом полугодии, по сравнению с январем-июнем 2021 года, увеличился на 3,7 млрд евро (18,3%), а только во втором квартале — на 854 млн (3,7%) до 24,2 млрд. евро.

Кредиты населению за полгода выросли почти на 1,5 млрд евро (на 12,7%) до 12,9 млрд евро, бизнесу – на 1,9 млрд евро (на 23,3%) до 10 млрд. евро.

Депозитный портфель банков за квартал сократился на 0,1 млрд евро (на 0,3%) и достиг 39,8 млрд евро. Вклады населения в банках увеличились на 356 млн евро (на 1,8%) до 25 млрд евро, между тем вклады компаний — уменьшились на 227 млн евро (на 2,4%) до 10,2 млрд евро.

В настоящее время банковские или специализированные банковские лицензии есть у 13 банков в Литве, здесь действуют 6 филиалов иностранных банков. Банк Литвы совместно с Европейским центральным банком рассматривает еще две заявки на получение специализированной банковской лицензии.

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