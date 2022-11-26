Прибыль госэнергохолдинга Ignitis grupe выросла на 65%

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Государственный энергохолдинг Ignitis grupe за девять месяцев этого года заработал 184,9 млн евро чистой прибыль, или на 64,8% больше, чем в прошлом году в то же время, когда она достигала 112,2 млн. евро.

Скорректированная прибыль группы за январь-сентябрь до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила 357,2 млн евро — на 61,7% больше (220,9 млн евро), сообщил холдинг через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.