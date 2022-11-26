Прибыль госэнергохолдинга Ignitis grupe выросла на 65%

Государственный энергохолдинг Ignitis grupe за девять месяцев этого года заработал 184,9 млн евро чистой прибыль, или на 64,8% больше, чем в прошлом году в то же время, когда она достигала 112,2 млн. евро.
Скорректированная прибыль группы за январь-сентябрь до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) составила 357,2 млн евро — на 61,7% больше (220,9 млн евро), сообщил холдинг через Вильнюсскую фондовую биржу Nasdaq.
Утверждается, что этот результат в основном связан с сегментом зеленой генерации — запущенной ветряной электростанцией в Поморском воеводстве Польши, лучшими результатами операционной мощности.
По словам главы Ignitis grupe Дарюса Майкштенаса, незапланированная прибыль будет инвестирована в новые проекты в Литве.
«Понимая, что в настоящее время Европа переживает энергетический кризис и одним из основных факторов, который снизит цены на энергоносители, является увеличение местного производства энергии, мы решили вложить заработанную незапланированную прибыль в создание новой энергетической инфраструктуры в Литве», — говорится в заявлении Майкштенаса.
Выручка группы в этом году достигла 3,028 млрд евро — в 2,6 раза больше (1,165 млрд евро).
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