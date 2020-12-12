Прибыль Kesko Senukai в Беларуси в прошлом году выросла почти на 60%

Фото oma.by

Компания Romos holdingas группы по торговле строительными и отделочными материалами Kesko Senukai Lithuania, которой в Белоруссии принадлежит сеть Oma, в прошлом году получила 8,053 млн евро консолидированной чистой прибыли – на 57,2% больше, чем в 2018 году.

Выручка компании за год увеличилась на 12,9% до 145,173 млн евро, указано в предоставленном в Реестровый центр отчете Romos holdingas за 201 год.

Фото oma.by

Однако Romos holdingas отмечает, что по причине ограничений, связанных с COVID-19, выручка группы в этом году может сократиться. В отчете, подготовленном в октябре, говорится, что большая неизвестность остается в связи со второй волной коронавируса в конце этого года, и ее влияния на деятельность группы.