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Новости,Экономика

Прибыль Siauliu bankas увеличилась на 5,5% до 40,6 млн евро

Фото BFL/ Алюс Королевас

Чистая прибыль Siauliu bankas, принадлежащего Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) и местным акционерам, за первые девять месяцев этого года составила 40,638 млн евро, что на 5,5% больше, чем в январе-сентябре прошлого года, когда этот показатель достигал 38,511 млн евро.

Банковская группа заработала в этом году 40,595 млн евро чистой прибыли — также на 5,5% больше результата девяти месяцев 2018 года (38,496 млн евро), говорится в отчёте Siauliu bankas о деятельности за три квартала.

Чистый процентный доход группы Siauliu bankas в этом году увеличился на 15% до 52,569 млн евро, чистый доход от услуг и комиссии — на 27,3% до 13,072 млн евро, в то время как доходы одного только банка выросли соответственно на 14,6% до 46,236 млн евро и на 28,9% до 12,929 млн евро.

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Активы группы Siauliu bankas за девять месяцев увеличились на 8,2% и на конец сентября составляли 2,448 млрд евро, а только банковские активы — на 8,2% до 2,411 млрд евро.

Кредитный портфель клиентов группы, составляющий большую часть активов, вырос в этом году на 16,5% до 1,471 млрд евро, кредитный портфель банка —  на 16,2% до 1,469 млрд евро.

Депозитный портфель Siauliu bankas, который составляет большую часть пассивов, увеличился в этом году на 8,1% до 1,997 млрд евро. 

Акции Siauliu bankas котируются в Официальном списке Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq.

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