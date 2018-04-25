Прибыль Siauliu bankas увеличилась на 5,5% до 40,6 млн евро

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Чистая прибыль Siauliu bankas, принадлежащего Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) и местным акционерам, за первые девять месяцев этого года составила 40,638 млн евро, что на 5,5% больше, чем в январе-сентябре прошлого года, когда этот показатель достигал 38,511 млн евро.

Банковская группа заработала в этом году 40,595 млн евро чистой прибыли — также на 5,5% больше результата девяти месяцев 2018 года (38,496 млн евро), говорится в отчёте Siauliu bankas о деятельности за три квартала.

Чистый процентный доход группы Siauliu bankas в этом году увеличился на 15% до 52,569 млн евро, чистый доход от услуг и комиссии — на 27,3% до 13,072 млн евро, в то время как доходы одного только банка выросли соответственно на 14,6% до 46,236 млн евро и на 28,9% до 12,929 млн евро.