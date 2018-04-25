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Спорт

Причин для отмены Олимпийских игр в Токио нет

Фото pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что нет никаких причин отменять или переносить Олимпийские игры в Токио в 2020 году из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Джона Коутса.

Как уточнил Джон Коутс, представители ВОЗ заявили МОК, что нет никаких оснований для каких-либо чрезвычайных планов по отмене или переносу Игр. «Мы сможем обеспечить проведение Игр безопасным для спортсменов и зрителей способом», — подчеркнул Джон Коутс.

Исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр в Токио Тоширо Муто в начале февраля выразил обеспокоенность тем, что новый коронавирус может повлиять на ход Игр. Однако вскоре он выступил с заявлением, что мероприятие будет проведено в соответствии с планом.

13 февраля стало известно о первой жертве вируса COVID-19 в Японии. В связи с этим японские власти заявили, что в стране будут усилены меры по сдерживанию распространения этого заболевания. По состоянию на 14 февраля в Японии зарегистрированы 252 зараженных вирусом COVID-19, из них — 218 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Иокогамы. Общее число зараженных в Китае превысило 60 тыс., скончались более 1,3 тыс. человек. Уточняется, что среди зараженных зафиксировано более 1,7 тыс. работников здравоохранения, с момента вспышки болезни шесть врачей скончались.

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Из-за распространения коронавируса COVID-19 спортивные организации уже отменили целый ряд состязаний — от футбола до турниров по гольфу и квалификационных соревнований в преддверии летней Олимпиады. Также был отменен китайский этап чемпионата «Формулы-1», который должен был состояться 19 апреля в Шанхае. Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

belta.by

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