Придется «затянуть пояса»?

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По оценке депутата Сейма Литвы от партии Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), теневого министра юстиции Агне Ширинскене, «медовый месяц партнерства консерваторов и либералов закончился» и теперь вопрос в том, что коалиция будет делать осенью.

«Конец весенней сессии Сейма и тихие войны из-за ценностей, спровоцированные либералами, выявили тщательно скрываемые раны правящей коалиции. Похоже, что много шума и проблем создавшим на ровном месте и приложившим руку к падению рейтингов СО- ХДЛ «свободовцам» большие партнеры по коалиции доверяют настолько, насколько в литовских народных сказках в семье доверяют своему третьему брату Йонасу», — написала депутат на своей странице в Facebook.

Йонас в сказках «молодой, неопытный, но всегда инициативный и склонный к приключениям». Вопрос, как пишет парламентарий, в том, действительно ли он глупый или просто притворяется, поскольку, как правило, все приключения для Йонаса заканчиваются лучше, чем для его старших братьев.

«Возможно, глядя на свои рейтинги, этого больше всего и боятся стратеги СО-ХДЛ, потому что в конце концов именно они как старшие партнеры становятся ответственными за все войны из-за ценностей и другие «взбрыкивания» «свободовцев», — считает депутат.

В своей публикации депутат привела факты раскола в коалиции. В частности, «когда премьер-министра Ингриду Шимоните спросили, что не получилось сделать во время весенней сессии, она «со свойственной ей прямолинейностью сразу направила стрелы на партнеров по коалиции» и подчеркнула, что не были приняты проекты, необходимые для инновационных реформ. Понимайте, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте мешает работе коалиции и не выполнила домашнее задание, как отстающий первоклассник».

Так же, как напомнила А.Ширинскене, выступил и председатель Комитета Сейма по национальной безопасности Лауринас Кащюнас со словами, которые он обычно обращает против «злейших врагов», с которыми больше никогда в жизни не планирует работать. По словам Л.Кащюнаса, «новая инициатива Министерства экономики и инноваций разрешить бизнесу внести вклад в открытие государственных центров данных вредит национальной безопасности».

По мнению представителя «аграриев», такие выпады консерваторов говорят о том, что они бы с радостью отказались от партнерства с Партией свободы и переключились на гораздо более «спокойных» социал-демократов, с которыми «отлично договаривались во время прошлого парламентского срока», работая вместе в оппозиции.

А. Ширинскене отмечает, что, как ситуация сложится дальше, станет ясно осенью и это касается не только таких спорных вопросов, как Закон о партнерстве, Стамбульская конвенция, декриминализация наркотиков и либерализация в вопросах алкоголя, но и принятия нового бюджета и налоговой реформы.

Зная типичное поведение консерваторов во время кризисов и обещания европарламентария (экс-премьера Литвы) Андрюса Кубилюса перед этими выборами в Сейм по поводу того, что якобы «придется затянуть пояса», грядущая осень оптимистично не настраивает. Ветер будет свистеть в повестке Сейма, а затем, когда правительство будет «работать», есть причина волноваться, что ветер будет свистеть в карманах у всей Литвы».