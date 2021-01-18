Придут ли Берлин и Вашингтон к общему знаменателю по «Северному потоку-2»?

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Кабинет Ангелы Меркель собирается инициировать серию обсуждений вопроса завершения строительства газопровода «Северный поток-2» с новой администрацией США.

Как передает АЗЕРТАДЖ, консультации начнутся после прихода Джо Байдена в свой Овальный кабинет в Белом доме в качестве вступившего в должность президента США.

«Как только новая администрация приступит к исполнению своих обязанностей, мы бы хотели обсудить и этот вопрос с нашими коллегами в Вашингтоне», — сообщил глава МИД ФРГ Хайко Маас, напомнив, что в конце минувшего года команда победившего на президентских выборах Джо Байдена пообещала провести консультации на правительственном уровне. «Мы считаем это решение положительным, но в то же время, нам пока сложно предугадать действия тех, кто осуществляет непосредственное строительство, с учетом сложившейся в прошлом ситуации», — отметил министр.