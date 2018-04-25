Прием в высшие учебные заведения в 2020 году

Для поступающих на педагогические специальности обязательным считается оценка мотивации.

Лауреатам определенных национальных и международных олимпиад, выпускникам профессиональных школ, окончившим школу с отличием или имеющим годичный трудовой стаж, имеющим оценку не ниже 9 за работу на аттестат зрелости, тем, кто долгое время был добровольцем, а также окончившим воинскую учебу или отслужившим обязательную службу в армии, добавляются дополнительные баллы.

В 2020 г. при подсчете конкурсной очереди расширяется список олимпиад, за которые начисляются дополнительные баллы. В соответствии с минимальными критериями, утвержденными два года назад, при поступлении на финансируемые государством места будут учитываться оценки экзаменов и годовые оценки.

Для претендующих на место, финансируемое государством, необходимо сдать три государственных экзамена на аттестат зрелости – по литовскому языку и литературе, по математике и по иностранному языку, а их арифметический средний показатель при поступлении в университеты должен быть не ниже 40 баллов, при поступлении в коллегии — не ниже 25 баллов. Средний показатель годовых оценок пяти обязательных учебных предметов, записанных в аттестате зрелости, должен быть не ниже 7 баллов при поступлении в университеты, не ниже 6 баллов при поступлении в коллегии. Как предусмотрено минимальными показателями, утвержденными Министерством просвещения, науки и спорта, в 2020 г. при приеме в университеты и коллегии будут учитываться результаты экзаменов на аттестат зрелости, а также средний годовой показатель оценок.

Средний показатель будет подсчитываться по выбору пяти лучших оценок из 8 учебных предметов, внесенных в приложение к аттестату зрелости: литовского языка и литературы, родного языка (белорусского, польского, русского, немецкого), иностранного языка, математики, истории или географии, или интегрированного курса истории и географии, биологии или физики, или химии, или интегрированного курса естественных наук, предмета из области художественного воспитания или предмета из области программы технологий, или интегрированного курса искусства и технологий, или специализированного направления воспитания (искусства или инженерного, или художественного, или музыки); физкультуры или выбранного вида спорта, или предмета по программе специализированного направления воспитания (спорта).

В 2020 г. минимальные показатели будут применяться только к поступающим на финансируемые государством места. Поступающим на не финансируемые государством места достаточно сдать хотя бы один государственный экзамен на аттестат зрелости.

Минимальные показатели в 2020 г. при поступлении в высшие учебные заведения действуют только для абитуриентов 2020 г. В отношении абитуриентов прошлых лет для принятия в высшие учебные заведения действуют показатели соответствующих лет.

Информация «ЛК», BNS