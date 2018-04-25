Приезжающим в Литву предлагается заполнить анкеты в электронном виде

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Национальный центр общественного здоровья (NVSC) призывает прибывающих в Литву заполнять регистрационные формы в электронном виде.

«Очень жаль, что люди предпочитают бумажные анкеты. Это значительно усложняет и удлиняет процесс, тратя время не только на профессионалов, но и на самих туристов. Поэтому мы настоятельно рекомендуем людям воспользоваться возможностью заполнитьэту форму в электронном виде », — говорится в сообщении НЦОЗ.

«Это можно сделать, например, перед поездкой, ожидая самолета в аэропорту. Мы понимаем, что коронавирус — это не обычная ситуация, мы понимаем, что у людей есть дополнительные заботы и неудобства, но для того, чтобы обеспечить удобную, быструю регистрацию без очереди в аэропорту и чтобы люди могли быстрее добраться домой », — сообщила Гинрета Мягяелинскене, руководитель отдела лечения инфекционных заболеваний Вильнюсского отделения НЦОЗ.

Вы можете зарегистрироваться в электронном виде на веб-сайте https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form.

По словам Г. Мегелинскене, только в среду в Вильнюсском аэропорту было собрано более 500 бумажных анкет, данные которых еще предстоит ввести в информационную систему.

НЦОЗ напоминает, что с понедельника вступило в силу обязательство, когда все люди, прибывающие в Литву воздушным или морским путем, должны заполнить бумажные анкеты или зарегистрироваться в электронном виде на сайте НЦОЗ.

В анкете люди должны указать свое имя, место жительства, страны посещения, контактные данные, а также номер рейса, место в самолете или пароме.

Изоляция на 14 дней с даты прибытия в Литву является обязательной для всех прибывших из пострадавших районов, а также для иностранцев, прибывающих из третьих стран.

Информация ЛК по сообщению BNS