Приезжающим в Литву предлагается заполнить анкеты в электронном виде

Национальный центр общественного здоровья (NVSC) призывает прибывающих в Литву заполнять регистрационные формы в электронном виде.
«Очень жаль, что люди предпочитают бумажные анкеты. Это значительно усложняет и удлиняет процесс, тратя время не только на профессионалов, но и на самих туристов. Поэтому мы настоятельно рекомендуем людям воспользоваться возможностью заполнитьэту форму в электронном виде », — говорится в сообщении НЦОЗ.
«Это можно сделать, например, перед поездкой, ожидая самолета в аэропорту. Мы понимаем, что коронавирус — это не обычная ситуация, мы понимаем, что у людей есть дополнительные заботы и неудобства, но для того, чтобы обеспечить удобную, быструю регистрацию без очереди в аэропорту и чтобы люди могли быстрее добраться домой », — сообщила Гинрета Мягяелинскене, руководитель отдела лечения инфекционных заболеваний Вильнюсского отделения НЦОЗ.
Вы можете зарегистрироваться в электронном виде на веб-сайте https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form.
По словам Г. Мегелинскене, только в среду в Вильнюсском аэропорту было собрано более 500 бумажных анкет, данные которых еще предстоит ввести в информационную систему.
НЦОЗ напоминает, что с понедельника вступило в силу обязательство, когда все люди, прибывающие в Литву воздушным или морским путем, должны заполнить бумажные анкеты или зарегистрироваться в электронном виде на сайте НЦОЗ.
В анкете люди должны указать свое имя, место жительства, страны посещения, контактные данные, а также номер рейса, место в самолете или пароме.
Изоляция на 14 дней с даты прибытия в Литву является обязательной для всех прибывших из пострадавших районов, а также для иностранцев, прибывающих из третьих стран.
Информация ЛК по сообщению BNS