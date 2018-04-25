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TOP,Новости,Общество

Приезжающих в Литву украинцев должны будут лучше информировать об условиях труда

Nuotrauka pixabay.com

В связи с тем, что Литва и Украина ратифицировали соглашение об условиях трудоустройства, приезжающих в Литву украинцев должны будут лучше информировать об условиях труда, говорит советник литовского министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса Эгле Самошкайте.

«При трудоустройстве гражданина Украины в Литве в трудовом договоре должны быть чётко указаны условия оплаты труда, функции, место работы, установлена продолжительность труда, срок действия трудового договора и порядок его расторжения, порядок оплаты расходов на приезд и возвращение назад и другие вопросы, связанные с условиями труда работника и проживанием в Литве»,  – сказала BNS Э. Самошкайте.

Об условиях трудового договора, порядке его изменений и расторжения гражданин Украины должен быть информирован до трудоустройства и должен получить копию договора на понятном ему языке. Такие же условия информирования о трудоустройстве и о трудовом праве будут применяться и при трудоустройстве граждан Литвы в Украине.

По словам представителя министра, в соглашении много внимания уделяется укреплению сотрудничества органов, контролирующих нелегальный труд: устанавливается порядок обмена информацией, сроки предоставления ответа, каждая страна должна будет назначить для этого контактных лиц.

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«Сотрудничество учреждений и быстрый обмен информацией важен в плане обеспечения того, чтобы работники не подвергались эксплуатации и выплачиваемая им заработная плата соответствовала требованиям законов», – говорит Э. Самошкайте.

В прошлом году несколько граждан Украины, трудоустроившихся водителями дальних рейсов, заявили о том, что работодатель их эксплуатировал – они работали без нормального отдыха, не получали зарплату. Один украинец утверждал, что был избит работодателем.

Соглашение о трудоустройстве и сотрудничестве в области трудовой миграции между Литвой и Украиной было подписано в декабре 2018 года в Киеве. Сейм ратифицировал его в июле прошлого пода, парламент Украины – на прошлой неделе.

Ожидается, что ратификация соглашения положительно скажется на условиях бизнеса в обоих государствах и его развитии, так как у литовских и украинских работников будет больше свободы передвижения, снизится риск нелегального труда.

Литва в 2017 году либерализовала условия трудоустройства граждан третьих стран.

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