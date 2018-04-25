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В связи с тем, что Литва и Украина ратифицировали соглашение об условиях трудоустройства, приезжающих в Литву украинцев должны будут лучше информировать об условиях труда, говорит советник литовского министра социальной защиты и труда Линаса Кукурайтиса Эгле Самошкайте.

«При трудоустройстве гражданина Украины в Литве в трудовом договоре должны быть чётко указаны условия оплаты труда, функции, место работы, установлена продолжительность труда, срок действия трудового договора и порядок его расторжения, порядок оплаты расходов на приезд и возвращение назад и другие вопросы, связанные с условиями труда работника и проживанием в Литве», – сказала BNS Э. Самошкайте.

Об условиях трудового договора, порядке его изменений и расторжения гражданин Украины должен быть информирован до трудоустройства и должен получить копию договора на понятном ему языке. Такие же условия информирования о трудоустройстве и о трудовом праве будут применяться и при трудоустройстве граждан Литвы в Украине.

По словам представителя министра, в соглашении много внимания уделяется укреплению сотрудничества органов, контролирующих нелегальный труд: устанавливается порядок обмена информацией, сроки предоставления ответа, каждая страна должна будет назначить для этого контактных лиц.