Приглашаем принять участие в Географическом диктанте!

На всех площадках – очных и дистанционных – Географический диктант стартует 29 ноября 2020 года в 12:00 по местному времени. Чтобы принять участие в акции, необходимо пройти регистрацию на ближайшей удобной площадке. Для этого нужно зайти в раздел «География диктанта» на сайте dictant.rgo.ru, выбрать площадку и нажать на ссылку «Перейти на страницу площадки». На странице площадки размещены условия участия, контакты организаторов, порядок и способы регистрации, информация о количестве мест и доступе для лиц с ограниченными возможностями.

Дистанционно

Вы можете выбрать абсолютно любую площадку, зарегистрированную на сайте диктанта dictant.rgo.ru с дистанционным форматом проведения, и зарегистрироваться на ней в качестве участника. LRMMA RGO-2020 – площадка Географического диктанта в Литве. Нужно учитывать, что Диктант пишут по местному времени площадки. После 23 ноября организаторы площадки должны направить участнику персональную ссылку, которая будет действительна 29 ноября с 12:00 до 13:00 по местному времени.

Материалы по ссылке будут включать индивидуальную анкету, видео с приветственным словом ведущего акции, небольшой виртуальной викториной и объяснением правил, видеопрезентацию с заданиями Диктанта, озвученными известными телеведущими, актёрами и дикторами, а также бланк для ответов и индивидуальный номер для того, чтобы в дальнейшем узнать свои результаты.

Результаты начнут опубликовывать с 15 января 2021 года. Узнать свой можно с помощью 13-значного кода на сайте dictant.rgo.ru.

Свидетельства от организаторов площадки участник Диктанта получит в электронном виде в течение двух недель после мероприятия.

Онлайн-диктант

Для тех, кому не терпится узнать свой результат и не важен индивидуальный сертификат, есть онлайн-диктант. Он стартует 29 ноября в 14:00 по московскому времени и завершится в 14:00 (мск) 6 декабря. Участникам предоставят онлайн-бланк с вопросами Диктанта. Ответить на них можно будет где угодно и во сколько угодно. Результат будет известен сразу же после того, как человек ответит на последний вопрос. Предварительная регистрация для этого не потребуется.

Организатор Русское географическое общество