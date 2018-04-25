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Приглашает Vilnius Jazz

Фото BFL/Грета Скарайтене

С 15 по 18 октября в столице пройдет 33-й Международный фестиваль современного джаза и музыкальной импровизации Vilnius Jazz.

На время фестиваля город захлестнет волна современного джаза и музыкальной импровизации. Это редкий шанс увидеть известных джазовых исполнителей в Литве, открыть для себя музыкальные новинки, услышать восходящих звезд и отведать джазового авангарда. Основная часть мероприятий пройдет на лучшей по своим акустическим свойствам площадке – в Русском драматическом театре Литвы. 

Старейший ежегодный вильнюсский фестиваль джаза проходит с 1987 года. Это единственное мероприятие в Литве, в программе которого основное внимание уделяется различным современным джазовым композициям. Для Vilnius Jazz характерны определенный радикализм, острая ориентация на новинки. Помимо джазовых исполнителей и исполнителей свободной музыкальной импровизации стилистические границы фестиваля не раз расширяли представители академической, этнической, индустриальной музыки и рока.

Подробная информация о мероприятии, расписание концертов и билеты в интернете по адресу www.vilniusjazz.lt.

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