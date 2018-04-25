Приглашают доноров

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Из-за сократившегося во время карантина числа доноров медучреждениям не хватает крови всех групп. Об этом сообщает Национальный центр крови.

«Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда очень нужна кровь всех групп”, – говорит директор центра Даумантас Гутаускас.

Хотя плановые операции сейчас приостановлены, кровь необходима в случаях травм и при оказании другой срочной помощи пациентам.

Центр подчеркивает, что сдавать кровь сейчас совершенно безопасно – специалисты придерживаются строжайших правил гигиены. «Мы также подчеркиваем, что Национальный центр крови не является лечебным учреждением, поэтому здесь вы не встретите людей, которых лечат от коронавируса или других инфекций», – сказал он.

Желающим сдать кровь достаточно зарегистрироваться, а центр крови обещает в крупных городах обеспечить подвоз доноров и их возвращение домой.

На призыв Национального центра крови откликнулась супруга президента Литвы Диана Науседене. Месяц назад по ее инициативе начали создавать банк данных потенциальных доноров крови. Просили всех, кто никогда не сдавал кровь или делал это редко, но готовы на это в чрезвычайной ситуации, регистрироваться в банке потенциальных доноров по эл. почте donorai@kraujodonoryste.lt.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ