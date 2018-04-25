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Приговор для экс-президента

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Апелляционный суд Литвы вынес решение по делу о коррупции и приговорил экс-президента Литвы Роландаса Паксаса к трем годам условно. 

По словам судьи Альгимантаса Валантинаса, возглавлявшего коллегию судей, исполнение приговора Р. Паксасу отложено на два года и три месяца, в течение которых ему запрещено покидать свое место жительства без уведомления правоохранительных органов. Также экс-президент должен выплатить в Фонд потерпевших штраф.

Проходящий по этому же делу руководитель «Lietuvos Rytas» Гедвидас Вайнаускас был оштрафован на сумму более 26 тысяч евро. Предприниматель Антанас Забулис был оправдан.

«Вайнаускаса и Паксаса обвинили в торговле влиянием – в соглашениях с использованием общественного положения, знакомств и другого влияния с целью повлиять на сотрудников Министерства окружающей среды, чтобы как можно скорее завершить строительство торгового центра Norfa в Пренай», – говорится в сообщении.

Апелляционный суд Литвы считает обвинения, выдвинутые против подозреваемых, обоснованными. По мнению судейской коллегии, Паксас четко понимал суть предложения Вайнаускаса и, начав интересоваться возможностями его реализации, согласился принять предложенную ему сумму денег. Суд заявляет, что Паксас согласился оказать влияние на госслужащих с целью скорейшего завершения строительства здания розничной сети Norfa.

Напомним, что в 2015 году следствие обвинило Паксаса в том, что он, будучи лидером партии «Порядок и справедливость», получил взятку в размере 15 тысяч евро от Вайнаускаса. Политик якобы должен был повлиять на строительных инспекторов, чтобы те в обход необходимых процедур разрешили пользоваться зданием нового торгового центра в Пренай. А бизнесмена Антанаса Юозаса Забулиса обвинили в том, что он якобы дал взятку Вайнаускасу, чтобы тот повлиял на решение сотрудников Службы расследования финансовых преступлений.

В апреле этого года Вильнюсский окружной суд оправдал подсудимых. Оба фигуранта отрицали все обвинения. Политик утверждал, что таким образом его хотели вывести из политической игры. 

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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