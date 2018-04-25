Приговор по делу о событиях 13 января 1991 года переведен на русский

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Завершен перевод на русский язык приговора по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе, сообщила BNS представитель по связям с общественностью Вильнюсского окружного суда (ВОС), рассматривавшего дело, Лина Немейкайте.

Приговор по этому делу был объявлен в марте этого года. Переводчики получили его для перевода через неделю после оглашения.

По словам представителя суда, около 700 страниц приговора переводили трое переводчиков окружного суда, а оставшиеся 200 документов переданы в переводческое бюро.

«Сейчас работники суда осуществляют технические действия, связанные с переводом приговора», – отметила Л. Немейкайте. Затем он будет передан осужденным для ознакомления. В течение 20 дней после его предоставления они смогут обжаловать его в суде апелляционной инстанции.

Л. Немейкайте утверждает, что если не будет процессуальных препятствий, то дело планируется передать в суд апелляционной инстанции до конца этого года.

В процессе рассмотрения дела лично участвовали лишь два обвиняемых советский офицер Юрий мель, который находится под арестом, и проживающий в Вильнюсе и находящийся на свободе бывший советский военный Геннадий Иванов. Прочие лица были осуждены заочно, поскольку Россия отказалась их выдавать.

Ранее сообщалось, что по делу уже поданы 58 апелляционных жалоб.

ВОС в марте вынес приговор 67 лицам, проживающим в России, Украине, Беларуси. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет, так как признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Среди осужденных – экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, который приговорен к десяти годам лишения свободы. К 14 годам лишения свободы приговорен и бывший командир Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик, бывший офицер КГБ Михаил Головатов получил 12 лет лишения свободы.

С приговором не согласны ни прокуратура, ни адвокаты. Прокуратура утверждала, что она просит немного ужесточить наказания.

По мнению адвокатов, было бы неплохо, чтобы дело пересмотрел и суд второй инстанции. Есть мнение, что военные только выполняли приказы и их действия должен оценивать военный трибунал.

Пострадавшими в этом деле признано почти 700 человек, свидетелями опрошено около тысячи человек.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.