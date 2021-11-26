Приложение для проверки сертификатов

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Центр реестров (ЦР) Литвы сообщает, что отныне в стране будет легче проверить европейские зеленые сертификаты COVID-19 и паспорта возможностей – было создано приложение для документов обоих типов.

Теперь все пользователи приложения смогут проверять документы с QR-кодами обоих типов. Страны ЕС не договорились об общих правилах для путешественников, поэтому приложение покажет срок действия документа в той стране, где человек его получил.

Используются данные тех стран ЕС, которые представили системе свои национальные правила, – это сделали 12 стран ЕС, а также Албания, Сербия, Швейцария и Украина. Литовская версия приложения проверяет местные документы по установленным в Литве правилам. Чтобы проверить выданный другой страной документ, надо в приложении выбрать страну, которая его выдала.

ЦР сообщает, что приложение Tikrinti COVID pažymėjimą можно загрузить из Google Play или App Store. Приложение по заказу Минздрава Литвы создали ЦР с компанией CGI Lithuania.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ