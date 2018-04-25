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Принц Чарльз первым из британских монархов посетит Израиль с официальным визитом

  • Фото www.facebook.com/TheBritishMonarchy/

Наследник британской короны принц Чарльз впервые посетит Израиль с официальным визитом и примет участие в мероприятии под названием World Holocaust Forum, которое пройдет в мемориальном комплексе Яд ва-Шем.

Об этом сообщает в среду лондонское издание The Jewish Chronicle.

Британская королевская семья подчеркивает, что имеет ряд обязательств перед правительством страны, в числе которых – встреча с главой палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом.

Напомним, что принц Чарльз ранее приезжал в Израиль на похороны главы правительства Ицхака Рабина и президента страны Шимона Переса, однако в качестве официального представителя Соединенного Королевства делает это впервые.

В прошлом году еврейское государство посетил сын Чарльза – принц Уильям, чей визит также не носил официального характера.

Еврейскую общину сегодняшней Великобритании всерьез беспокоит усиление антисемитских настроений, в котором они винят лидера лейбористов Джереми Корбина. К счастью, этот политик¸ обещавший в случае прихода к власти признать несуществующее государство Палестину и запретить продажу оружия Израиля, проиграл произральски настроенному председателю Консервативной партии Борису Джонсону.

NEWSru.com

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