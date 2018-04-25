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Принц Гарри и Меган Маркл последний раз вышли в свет как члены королевской семьи

Фото The Royal Family/facebook

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли участие в последней церемонии королевской семьи в качестве ее членов. Как сообщает Associated Press, они приехали на межконфессиональную службу Содружества в Вестминстерском аббатстве.

Их проводили на свои места до прибытия королевы.

Елизавета II по традиции появилась последней в сопровождении наследника, принца Чарльза, и его жены Камиллы. Особенностью этой церемонии, помимо того, что она стала последней для герцогов Сассекских, стало то, что участники не пожимали друг другу руки, ограничиваясь кивком головы. Это связано с мерами безопасности, принятыми в Европе из-за коронавируса.

Меган Маркл и принц Гарри приняли решение сложить с себя монаршие обязанности. Официально они лишатся всех королевских привилегий 31 марта. К  ним больше не будут обращаться «Ваше Королевское Высочество», пара лишится содержания за счет государственной казны.

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