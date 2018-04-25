Принц Уильям и Кейт Миддлтон учредили международную премию

Британский принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон учредили международную премию в области экологии, пишет The Guardian.

Премия Earthshot (с английского — земной прорыв) будет присваиваться за решение острых экологических проблем. Ее впервые присудят в 2021 году.

Отмечается, что ежегодно премию будут получать пять человек или организаций, которые сумеют создать революционные решения проблем в области экологии, борьбы с изменением климата и природозащиты.

Сумма денежной награды не называется, однако утверждается, что премию смогут получить не только экоактивисты или ученые, но и банки, предприятия, правительства, города и страны.