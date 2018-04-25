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Принцесса мировой поп-классики Маймуна

22 ноября в Вильнюсе  начнется уникальный музыкальный концерт-шоу, равных которому в Литве не было долгие годы!

Впервые в истории свое искусство, талант, харизму продемонстрирует одна из виртуознейших скрипачек в стиле «поп-классика» и «нео-классика», очаровательная и несравненная Маймуна (Свазиленд)! И не одна, а в сопровождении Государственного симфонического оркестра Республики Беларусь! Откуда такая связь? Рассказать — не поверят!

Рожденная в семье самого короля, Маймуна, разумеется, получила самое лучшее европейское образование, в том числе и музыкальное!

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Более того, ее талант настолько поразил преподавателей Лондонского Королевского колледжа искусств, что ей сразу после окончания прочили место преподавательницы скрипичного искусства!

Но безупречные внешние данные (Маймуна — еще и признанная модель международного уровня), бьющая через край энергия и потрясающее исполнительское мастерство и фантазия стали трамплином к вершине мировой музыкальной сцены!

Филл Коллинз, Стинг, Хосе Каррерас, Элтон Джон, Анна Нетребко, Валерий Гергиев, Дейвид Гилмор из Пинк Флойд, многие другие с восхищением отзывались о Маймуне и зазывали прекрасную скрипачку в свои звездные коллективы!

Однако не забывайте, что она — принцесса, Маймуна всегда выбирала независимость! До тех пор, пока после одного фестиваля на Ямайке, где восхищенная публика долго не отпускала артистку и ее группу, за кулисами, на афтер-парти не познакомилась с симпатичным молодым человеком-предпринимателем, который оказался литовцем, проживающим в Беларуси… Вернее, белорусским гражданином, у которого были литовские корни.

Судьба совершила невероятный кульбит, и из своих лондонских, парижских, цюрихских роскошных апартаментов и королевских покоев своего отца Маймуна перенеслась в соседнюю нам Республику Беларусь, где обрела покой, счастье, семью — мужа и двоих детей, а также новое вдохновение для своего творчества!

Уважаемые поклонники замечательной музыки в живом исполнении, поверьте, этот вечер запомнится навсегда! Потрясающее шоу, блистательная музыка «на все века» — любимые шлягеры в восхитительной подаче — залог вашего прекрасного настроения, заряда бодрости на долгую зиму! После концерта артистка с удовольствием даст автографы, и не исключено, что многим удастся сфотографироваться с ней!

Билеты на единственный концерт Маймуны и замечательного оркестра 22 ноября в 19.00 на сцене вильнюсского Дворца Конгрессов продаются во всех кассах Bilietai.lt, и цена на них до 20 ноября включительно -только от 10 евро!

Любая информация о концерте, групповые заявки на билеты по телефону: +37060464444

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