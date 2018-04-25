Принципы кибернетической безопасности в интернете – как правила дорожного движения на улице

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Современную жизнь трудно представить без возможностей нанотехнологий, тем более в контексте всемирной пандемии, когда процессы работы и обучения приходится переносить в виртуальную плоскость. Однако, предупреждают эксперты, и хорошие вещи при наличии злого умысла могут нанести немалый вред.

Приманка для хакеров

Сейчас, когда в условиях стремительного распространения коронавируса дистанционное обучение вновь становится предельно актуальным, стоит вспомнить ситуацию, с которой весной столкнулись пользователи программы Zoom.

Кибернетическая атака «Zoom-бомбардировка» (англ. zoom bombing) выражалась в том, что некто посторонний внедрялся в видеотрансляцию в прямом эфире и сообщал оскорбительную или непристойную информацию.

По словам декана Каунасского факультета Вильнюсского университета, эксперта в области кибербезопасности доцента Кястутиса Дряуниса, с началом применения дистанционного обучения программа Zoom стала особенно популярной благодаря своему удобству.

– В то же время, при игнорировании определенных требований безопасности, она оказалась уязвимой и для киберхакеров, которые стали использовать ее в разных целях – от хулиганских выходок до сбора конфиденциальной информации или шпионажа, – рассказывает собеседник.

Важность личной ответственности

В век цифровых технологий принципы кибернетической безопасности в интернете, по словам специалистов, мы должны знать так же, как правила дорожного движения на улице. А дистанционное обучение стало хорошим поводом для того, чтобы больше углубиться в эту тему и лучше позаботиться о своих гаджетах.

К. Дряунис предупреждает, что гаджеты могут стать лазейкой для проникновения в жизнь человека, и «Zoom-бомбардировка» – далеко не единственная угроза.

Нередко молодые люди рискуют и сами безответственно предают огласке личную информацию: попав в руки киберпреступников, она может запросто стать орудием шантажа. Поэтому все – от учителей до учеников младших классов – должны ответственно пользоваться гаджетами.

По словам эксперта, о таящихся в интернете угрозах и способах избежать их с детьми на уроках информатики необходимо говорить уже с первых классов.

Делиться знаниями с другими

Как отмечает руководитель проектов ассоциации Langas į ateitį («Окно в будущее») Юргита Василавичюте-Гарункштене, людям не хватает знаний в сфере кибернетической безопасности.

Ассоциация Langas į ateitį на протяжении нескольких лет инициирует акции «Неделя безопасного интернета», «Цифровая неделя», а также обучение по важнейшим темам безопасного поведения в интернете.

Лицам, которым не хватает навыков, но желающим научиться пользоваться интернетом, поисковыми системами, чувствовать себя в безопасности в цифровом пространстве, могут помочь бесплатные курсы проекта Prisijungusi Lietuva, в которых уже приняли участие более 70 тыс. жителей. Желающие могут выбрать из 11 программ обучения. Те, кто заинтересовался углублением знаний в области цифровой грамотности, в настоящее время могут участвовать в дистанционных классах цифровой грамотности по интернету. О возможности обучения можно узнать по тел. +370 620 20 961 или на сайте prisijungusi.lt.

О проекте Prisijungusi Lietuva (www.prisijungusi.lt)

Цель проекта – стимулировать жителей Литвы к получению необходимых знаний, чтобы они могли пользоваться интернетом эффективно, всесторонне, безопасно и ответственно, чтобы к этой деятельности привлекались и местные сообщества.

Проект осуществляет Комитет по развитию информационного общества вместе с партнерами: ассоциацией Langas į ateitį, Службой регулирования связи, Национальной библиотекой им. Мартинаса Мажвидаса, Министерством внутренних дел.

Проект финансируется на средства Европейского фонда регионального развития и госбюджета Литовской Республики.

Подробная информация:

Ассоциация Langas į ateitį,

эксперт по информированию Бируте Станявичене,

тел. +370 615 66 705,

эл. почта: birute.staneviciene@langasiateiti.lt