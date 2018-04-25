Принудительное лечение

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Литовские медики смогут продолжать лечение сроком до месяца больных, которые сами отказываются от него. Сейм Литвы принял поправки, согласно которым лечащий врач сможет без решения суда продолжать лечить в течение месяца инфицированного коронавирусом пациента, который отказывается от лечения, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Поправки к закону о профилактике и борьбе с инфекционными заболеваниями человека инициировало Министерство здравоохранения. По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, это обеспечит меньший контакт людей с чрезвычайно серьезными инфекционными заболеваниями, и при необходимости пациент будет госпитализирован и изолирован в случае несогласия.

«Это важное новшество, которое поможет контролировать распространение инфекционных заболеваний и защитит окружающих нас людей от тех, кто отказывается от лечения и изоляции перед лицом чрезвычайно опасных инфекционных заболеваний», – сказал глава Минздрава. Он отметил, что это действие применимо, только если существует карантин на общенациональной основе и только если распространение заболевания дошло до уровня эпидемии.

Как отметил Верига, врач также сможет принять решение о принудительном лечении, если больной находится в бессознательном состоянии или не способен правильно оценить состояние своего здоровья и нуждается в срочном лечении для спасения жизни. Кроме того, такая мера будет справедлива в отношении несовершеннолетнего или недееспособного лица, которое подозревается в наличии особо серьезного инфекционного заболевания.

До настоящего времени такие решения всегда принимались группой из трех врачей на срок до семи дней.

Информация «ЛК», BNS