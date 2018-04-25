Приняты решения Комиссии по помилованию лиц осужденных за шпионаж

После вступления в силу закона, детализирующего право президента на предоставление помилования в случае обмена шпионами, в среду собиралась на заседание Комиссия по помилованию, она приняла решения по рекомендациям главе государства.
Решения Комиссии, заседавшей в Президентском дворце, не разглашаются.
«В ближайшее время президент огласит декрет, предоставив помилование», – сказал BNS после заседания комиссии пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.
В целом комиссия должна была рассмотреть 123 прошения о помиловании. Пока нет президентского декрета, конкретные фамилии не разглашаются.
Комиссия по помилованию собиралась на следующий день после вступления в силу поправки к Уголовному кодексу, в которой подробно говорится о полномочиях президента помиловать осужденного, включённого в соглашение об обмене шпионами.
Согласно источникам BNS, поправка связана с запланированным между Литвой и Россией обменом заключёнными в настоящее время гражданами обеих стран, осужденными за шпионаж.
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