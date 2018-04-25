Приняты решения Комиссии по помилованию лиц осужденных за шпионаж

В целом комиссия должна была рассмотреть 123 прошения о помиловании. Пока нет президентского декрета, конкретные фамилии не разглашаются.

Комиссия по помилованию собиралась на следующий день после вступления в силу поправки к Уголовному кодексу, в которой подробно говорится о полномочиях президента помиловать осужденного, включённого в соглашение об обмене шпионами.

Согласно источникам BNS, поправка связана с запланированным между Литвой и Россией обменом заключёнными в настоящее время гражданами обеих стран, осужденными за шпионаж.