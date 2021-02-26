Приоритет — защите прав детей

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Президент Гитанас Науседа обещает уделять внимание защите детей и других наиболее уязвимых групп, если страна будет избрана в Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) на 2022–2024 годы.

По словам президента, в случае избрания Литвы в СПЧ ООН основное внимание намечается уделять защите прав детей, людей с недугами, правозащитников и лиц, проживающих в зонах конфликтов.