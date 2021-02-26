Приоритет — защите прав детей

Президент Гитанас Науседа обещает уделять внимание защите детей и других наиболее уязвимых групп, если страна будет избрана в Совет ООН по правам человека (СПЧ ООН) на 2022–2024 годы.
По словам президента, в случае избрания Литвы в СПЧ ООН основное внимание намечается уделять защите прав детей, людей с недугами, правозащитников и лиц, проживающих в зонах конфликтов.
Г. Науседа представил приоритеты Литвы мировым лидерам во время участия в 46-й онлайн-сессии СПЧ ООН, в сегменте высокого уровня, сообщило ведомство президента.
Глава государства подчеркнул, что Литва будет активно участвовать в повестке дня защиты прав детей в соответствии с видами деятельности ЮНИСЕФ, а также будет содействовать защите прав женщин, безопасности журналистов, защите свобод мирных собраний и ассоциаций, религии и убеждений в регионе и мире.