Приоритеты Г. Науседы и А. Анушаускаса в сфере обороны совпадают

По его словам, президент также положительно оценил солидный опыт работы А. Анушаускаса в области национальной безопасности, его патриотический настрой.

А. Бубнялис также сказал, что на встрече Г. Науседа поднял вопрос о владении английским языком.

57-летний консерватор А. Анушаускас избирается в сейм без перерывов с 2008 года.

Он закончил Исторический факультет Вильнюсского университета (ВУ), а в университете Витаутаса Великого получил степень доктора гуманитарных наук.

А. Анушаускас работал на Историческом факультете ВУ, в Вильнюсском педагогическом университете, в университете Витаутаса Великого, в Центре исследований геноцида и резистенции жителей Литвы, Институте истории Литвы.