Приоритеты Г. Науседы и А. Анушаускаса в сфере обороны совпадают

Приоритеты президента Гитанаса Науседы и кандидата в министры обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса совпадают, говорит пресс-секретарь главы государства Антанас Бубнялис.
«В ходе беседы обсуждались стратегические приоритеты в области обороны — последовательное увеличение оборонного бюджета до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП) к 2030 году, оборонная готовность государства, а также повышение оборонных мощностей — вопросы персонала, критических закупок и инфраструктуры», — сказал он журналистам после встречи кандидата и президента.
«По всем этим вопросам приоритеты президента и кандидата совпадают, также отдельно внимание было уделено вопросам кибернетической безопасности», — добавил пресс-секретарь президента.
По его словам, президент также положительно оценил солидный опыт работы А. Анушаускаса в области национальной безопасности, его патриотический настрой.
А. Бубнялис также сказал, что на встрече Г. Науседа поднял вопрос о владении английским языком.
57-летний консерватор А. Анушаускас избирается в сейм без перерывов с 2008 года.
Он закончил Исторический факультет Вильнюсского университета (ВУ), а в университете Витаутаса Великого получил степень доктора гуманитарных наук.
А. Анушаускас работал на Историческом факультете ВУ, в Вильнюсском педагогическом университете, в университете Витаутаса Великого, в Центре исследований геноцида и резистенции жителей Литвы, Институте истории Литвы.