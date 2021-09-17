Приоритеты осенней сессии Сейма

Правительство обещает в программе работ повышение оплаты труда работников, получающих самые низкие зарплаты, повышение базового размера должностной зарплаты, пересмотр льгот, повышение защиты от насилия в ближайшем окружении, поддержка молодых семей, компенсации при приобретении жилья для последних, однако основная часть указанных проектов еще не зарегистрирована.

Бюджеты и пересмотр налогов. Основной задачей осенней сессии Сейма традиционно будет принятие проектов бюджетов государства, Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования здоровья на следующий год. Одновременно планируется пересмотр бессрочных льгот и специальных условий налогообложения, но рабочие группы пока еще не представили окончательные проекты законов.

«Окно налоговой реформы постепенно закрывается, ведь политический срок полномочий идет к концу, и, если мы хотим существенных коррекций налоговой системы, мы должны это сделать сейчас», – заявил президент Литвы Гитанас Науседа, встретившийся накануне сессии с правлением Сейма, которое он призвал не медлить с пересмотром налоговой системы.

Выборы мэров. На осенней сессии Сейм продолжит рассмотрение конституционных поправок по узаконению прямых выборов мэров. Конституцию меняют после постановления Конституционного суда (КС) о том, что нынешнее регулирование выборов противоречит Основному закону страны. Только после изменений в Конституции мэров можно будет выбирать напрямую на муниципальных выборах 2023 года.

Закон о референдуме. После того, как КС признал, что закон о референдуме противоречит Конституции, поскольку должен был быть принят как конституционный, в данный момент закон, регламентирующий референдум, недействителен, и образовался правовой пробел. Летом Сейм в первом чтении одобрил проект закона о референдуме, его планируется принять во время осенней сессии.

Соцзащита. Министерство социальной защиты и труда обещает реорганизацию системы защиты от насилия в ближнем окружении, изменения по индексации пенсий, поощрения для молодых семей, помощь в приобретении жилья, однако эти проекты пока не зарегистрированы. Спикер планирует выдвинуть проект поправок, связанный с согласованием карьеры и воспитания детей, узаконения домашних детских садов, детских комнат в крупных учреждениях.

Вопросы нацменьшинств. В программу сессии включен закон о нацменьшинствах, а также проект о написании имен и фамилий в документах, однако они еще не опубликованы.

В программе – более 400 проектов. В программу работ осенней сессии внесено 430 правовых актов и сопровождающих их документов. Часть проектов перенесено из прошлых сессий парламента. Правительство предложило внести в программу 127 проектов, президент Г. Науседа – восемь, парламентские фракции – 270.

Приветствуя депутатов, президент Литвы Гитанас Науседа призывал отказаться от противостояния и демонстрации силы.

По его словам, Литва находится словно на бесконечном перекрестке, когда с каждым шагом кажется, что обязательно нужно что-то выбирать: общественное здоровье или права человека, охрана государственных границ или право нелегальных мигрантов на законность, семейные ценности или узаконение партнерских отношений невзирая на пол.

«Этот выбор, особенно когда он рассматривается поспешно, когда слышат лишь собственные аргументы, вызывает сопротивление в обществе, а эмоции выливаются в волны злобы и протеста», – отметил Г. Науседа в своем приветствии.

Он подчеркнул, что задачей Сейма как представительства народа является не допускать углубления этого противостояния, стремиться к диалогу.

«На смену силе, плети или законодательному бульдозеру должна прийти аргументированная дискуссия. У каждого из нас есть собственный подход и ценности, однако давайте стараться слышать других», – отметил президент.

Он также призвал не забывать о долгосрочных перспективах развития государства, решая неотложные вопросы.

«Налоговая реформа, реформа системы здравоохранения, порядок выборов мэров, закон о референдуме, реализация соглашения в сфере образования, повышение оборонного бюджета с соблюдением вех, установленных в национальном соглашении, – это лишь несколько вызовов, требующих договоренности. То, как вы преодолеете их, окажет долгосрочное влияние на наше государство», – подчеркнул Г. Науседа.

Кроме того, он предложит во время осенней сессии поправки к законам о публичных закупках, к судебным законам, меры сокращения социального отчуждения, поправки в сфере охраны окружающей среды, меры по оценке влияния на окружающую среду, а также изменения в сфере науки и образования.

Сейм собирается на две очередные сессии: весенняя длится с 10 марта по 30 июня, осенняя – с 10 сентября по 23 декабря.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ