Приоритеты осенней сессии

«Мы все согласны с тем, что основной работой осени является рассмотрение и принятие бюджета, в котором приоритет будет отдан мобилизации на преодоление ценового шока на энергоносители», — сказала спикер Сейма.

Представляя работу парламента, спикер Сейма выделила три основных момента: нацбезопасность, компенсацию высоких цен на энергоресурсы, сокращение социального разобщения, а также обеспечение прав человека.

«Перед лицом высоких цен на энергетику и общей высокой инфляции важно принять решения, которые помогут пережить кризис. Депутаты уже подготовили проекты таких решений, свои предложения представит и правительство», – сказала Виктория Чмилите-Нильсен.

По ее словам, уже больше полугода и на политической повестке, и в повседневности каждого жителя Литвы доминирует тема войны в Украине, поэтому естественно, что парламент будет уделять этой теме немало внимания. Будет обсуждаться и оказание всесторонней помощи Украине.

Накануне начала работы осенней сессии президент по традиции встретился с правлением Сейма.

«Самое главное сегодня – решить, какой дефицит бюджета мы можем допустить, не ставя под угрозу финансовую стабильность государства, а с другой стороны, давая возможность пережить предстоящие крайне тяжелые месяцы для наших людей и нашего бизнеса. Повторяю – не только для людей, но и для бизнеса, потому что бизнес – это тоже люди», – сказал глава государства после встречи.

По его словам, «волшебных рецептов не существует» и выросшие цены на электроэнергию и газ придется компенсировать, но главный спор идет о том, в каком размере применять субсидии.

По его словам, необходимы и другие меры, предусматривающие дальнейшее повышение доходов населения, поскольку «от этих решений будет зависеть внутренняя национальная безопасность нашего государства».

Приоритетами осенней сессии Г. Науседа назвал поправки к Закону о налоговой дисциплине, устанавливающие более высокие лимиты заимствований для муниципальных инвестиций, судебную реформу, а также соглашения политических партий по вопросам безопасности и внешней политики.

Бюджет. Основной работой осенней сессии Сейма традиционно является утверждение государственного и других бюджетов на следующий год. По словам премьер-министра Ингриды Шимоните, чтобы компенсировать рост цен на энергоносители, в государственном бюджете следующего года потребуется более 1 миллиарда евро. Она подчеркивает, что из этой суммы также будет увеличена минимальная месячная заработная плата, размер необлагаемого дохода, выплаты бюджетникам и другие средства.

Права человека. В осеннюю повестку Сейма входят и проекты, связанные с правами человека, которые обычно вызывают больше всего споров среди политиков. После внесения весной в Сейм на рассмотрение вернется законопроект о Гражданском союзе и об узаконении отношений между не состоящими в браке парами, как одного, так и разного пола, а также предложение о применении не уголовной, а административной ответственности за небольшое количество конопли.

В ходе сессии планируется провести более 45 заседаний Сейма.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ