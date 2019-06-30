Природа не знает границ

Фото из личного архива С. Палтанавичюса

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В самую короткую ночь самого длинного земного дня в году в Литве праздновали Йонинес, или День Росы. Обращенный в христианство, праздник сохранил языческие обычаи — плетение венков, любовные и свадебные гадания, сбор лекарственных трав, поиски цветков папоротника, который, согласно поверьям, распускается раз в году именно в эту ночь, разжигание костров и прыжки через огонь.

Этот праздник, как никакой другой, демонстрирует необыкновенную связь человека с природой. Природа и ее изучение стали увлечением, профессией, смыслом жизни сегодняшнего гостя «ЛК» — натуралиста, биолога и писателя Сялямонаса Палтанавичюса.

— Когда вы впервые заинтересовались, увлеклись изучением природы?

— По образованию я биолог, занимаюсь всю свою жизнь изучением природы. Мне кажется, что я уже родился заинтересованным ею. Жили мы в сельской местности Мариямпольского района, на опушке леса. В семье было четверо братьев. Сколько себя помню, других увлечений, кроме природы, у меня не было. Постоянно интересовался, спрашивал: а что это за птица, чьи это семена? У меня была своя грядка, на которой я с малолетства экспериментировал, кроме того, собирал различные коллекции насекомых, пытался из погибших птиц, животных делать чучела, все время проводил в тесном общении с окружающим миром. Причем родители всегда поддерживали меня. Понимали мое увлечение, доверяли нам, детям, хотя и были обычными сельскими жителями, но весьма прогрессивными и мудрыми.

Кстати, увлечение природой способствовало изучению языков. Таким образом, выучил и русский, и немецкий языки, так как нужные книги находил только на иностранных языках. Часто по-детски злился, когда не мог найти нужной информации или чего-то не понимал, тогда говорил себе, вот вырасту и сам напишу. Так и случилось: стал детским писателем.

Писательский путь начинался еще в школе. В классе седьмом написал несколько рассказов, отправил их в редакцию в то время популярного журнала «Mūsų gamta». Редактор издания, писатель Римантас Будрис сказал, что из этой серии рассказов можно составить книгу. С тех пор прошло уже более полувека. Недавно вышла моя семидесятая книга.

С детства сложилась и команда друзей-единомышленников. Когда-то завоевывал первые места на олимпиадах по биологии, с теми ребятами, а также студентами биологического факультета дружим до сих пор. Моя жена – биолог, дочь также пошла по нашим стопам. Сейчас преподает в Мексике в детском учебном центре природоведение. Сын – специалист в сфере информационных технологий.

— Изменилась ли природа Литвы за десятилетия ваших наблюдений?

— Конечно, меняются и климат, и природа. Но я бы сказал, что она меняется не так, как нам бы хотелось. Наши желания похожи на какую-то детскую мечту. Захотели, чтобы пошел дождь, и начинаем искать у природы какой-то невидимый «выключатель», порой забывая о тех делах, которые мы сами натворили, общаясь с нею.

К примеру, в минувшие годы фермеры сетовали на засушливое лето, требовали компенсаций. Так вот я разговаривал с одним из них, посоветовал ему вспомнить, сколько деревьев, кустов он вырубил, расширяя свои поля, сколько болот осушил. Естественно, это повлияло на природный баланс и возникли условия для засухи. Такие аргументы часто оспаривают, говоря, ведь у меня небольшой участок. Но ведь и фермеров тысячи, поэтому в более развитых странах уже действуют четкие правила, к примеру, на каждые двести метров пашни должна быть сохранена полоса лесонасаждений. Мы должны следовать этим правилам, если хотим сохранить природные богатства во всем их многообразии.

Ведь в мире все взаимосвязано, и вред, который мы наносим природе, рано или поздно обернется против нас. Надо помнить, что природа не знает границ, если где-то происходят негативные процессы, это может аукнуться в другом отдаленном регионе. Природа может вытерпеть многое, но иногда она срывается и достаточно громко напоминает человеку, кто же здесь хозяин.

— Создается впечатление, может быть, оно достаточно субъективное, что в последние годы одновременно с исчезновением некоторых видов расширились популяции косуль, волков, и даже медведи появились в литовских лесах…

— Всему есть объяснение. Природа так устроена, что она восстанавливается, а животные приспосабливаются к соседству с человеком. Они изучили наши привычки, стереотипы поведения. Животное может находиться в нескольких сотнях метров от проложенной в лесу тропы и знать, что человек пройдет, а скорее всего, проедет по ней, но поленится зайти вглубь леса.

Кроме того, в последнее время исчезает дух агрессии, и это чувствует животный мир. Заметил, что даже дикие птицы, животные смелее подходят к человеку, не боятся его.

Фото из личного архива С. Палтанавичюса

— Человек в природной цепочке. Чего больше приносит любовь к природе: вреда или пользы?

— Где бы ни жил человек, в городе или сельской местности, он всегда окружен растениями, животными, птицами, насекомыми. По сути, человек – тоже дикое животное, один из видов, только быстрее других наделившее себя разумом, силой.

Животный мир разнообразен, только не нужно наделять его какими-то человеческими чувствами. Например, лебеди, пары аистов действительно дружелюбны, стараются держаться в стае. Особенно привязанными они становятся по возвращении с теплых краев, совместно защищают свою территорию, но, к примеру, с агрессией встречают своих бывших птенцов, рожденных в прошлом году, потому что они воспринимают их не как своих детей, а как конкурентов.

Иногда трудно судить — вред или добро приносит человек природе. Мы хотим пожалеть потерявшегося бельчонка, аиста со сломанным крылом или травмированного ежика – но смогут ли эти животные приспособиться к жизни в дикой среде обитания?

Человек никогда не бывает изолирован от природы, но люди не всегда понимают, как отражаются на окружающей среде их поступки. Они не задумываются над тем, что при этом грубо нарушают равновесие в природе, делая благо одному, причиняют вред другому. Нужно очень бережно относиться ко всему окружающему: и к лесу, куда мы ходим за грибами и ягодами, и к болотам, где растет клюква, и к речке, где мы купаемся в жаркий день, и к березке, которая шелестит листвой.

Стало модным говорить об экологии, отдыхать, например, в лесу, у озера. Но не надо забывать, насколько твой отдых может нанести вред природе. Приезжаем чаще всего на машинах, еще и включаем громкую музыку. И весь животный и растительный мир охватывает состояние тревоги в связи со вторжением в их ареал чужака, нарушается привычный уклад жизни природного мира.

К примеру, для камышовых птиц, гнездящихся возле водоемов, самые большие враги – кабаны и рыбаки. Приходят рыбаки, располагаются на берегу водоема, раскладывают удочки. А рядом — гнездо камышовой птицы, а в нем птенцы. Взрослая птица волнуется, подает сигнал тревоги, нервничает, бросает гнездо, птенцы остаются голодными, могут погибнуть. Неужели так сложно любителю рыбалки, увидев метания птицы, отодвинуться на несколько метров от птичьего гнезда?

Надо помнить, что природа ничего не делает для нас, а только для себя, а нам могут достаться лишь крохи этого необъятного природного богатства. Поэтому надо помнить, что хотя природа – это наш дом, но мы в гостях у природы, и надо быть вежливыми гостями.

— В ваших детских книгах – знакомство с животным и растительным миром, неизвестным многим современным детям…

— Сегодня мы наблюдаем печальный парадокс: хотя информации много, редкий ребенок способен различать птиц по голосам или знает названия деревьев в лесу. Может быть, это и естественный процесс: сегодня, и не зная природы, можно прожить, найти себе пропитание, а не заблудиться в лесу поможет навигационная система.

Но надо помнить, что природа – это азбука нашего поведения, наш прогноз на будущее, мы являемся ее частью. Отчуждение, неспособность обнаружить причинно-следственные связи, отсутствие творческого начала часто связаны с безразличием и нежеланием познать мир, в котором живем. Мы нередко шутим, что наши дети не знают, откуда берется молоко, как выращивают хлеб. К сожалению, сегодня не только дети, но и родители далеки от природы. Я не говорю, что все должны быть биологами, но все-таки необходимо знать основы естествознания. В таких случаях особенно важна роль бабушек и дедушек.

Фото из личного архива С. Палтанавичюса

Я часто встречаюсь с детьми, пытаюсь привить им интерес, любовь к природе.

— Вашей семидесятой книгой, недавно появившейся в продаже, стала публикация — отчет о проекте Национальной экспедиции, которая проводится по инициативе национальной телерадиокомпании ЛРТ и осуществляется по Литве и соседним странам. Казалось бы, географически близким, но на самом деле малоизвестным широкому кругу зрителей, читателей своей природой, историей, традициями.

— Безусловно, очень интересный, познавательный проект. Во время экспедиции встречались с разными людьми, знакомились с их бытом, традициями. Заметил, что в сельской местности в основном еще сохранили обычаи, традиции, в то время как в городах многое уже утрачено. Побывали в городах, которые образовались благодаря строительству какого-то градообразующего предприятия, например, гидроэлектростанции. В них, как правило, стекались люди с разных регионов, там сложился своеобразный микроклимат, и в таких конгломератах быстрее, чем где-либо забываются традиции.

Радушие, теплота в общении, пожалуй, оставляют наиболее сильное впечатление от экспедиции.

— О природе вы не только рассказываете, пишете, но и фотографируете ее? Какой кадр вам особенно дорог?

— Каждая фотография имеет свою историю. Упустишь момент, второй возможности уже не будет. Чтобы понять диких животных и сделать хороший снимок, нужно находиться рядом с ними. Нужно раствориться и быть незамеченными, стараться быть частью дикой природы. Животных нужно снимать там, где они живут, растут и погибают, поэтому стоит отправиться туда, где водятся дикие животные, которые вас интересуют.

Люблю поставить палатку где-либо на краю озера, подождать пока все затихнет и наблюдать за птицами. Бывает, что даже и за десять часов наблюдений не удается получить хорошее фото. А иногда неожиданно получается хороший кадр.

Наблюдая за животным, можно снять момент, который длится всего секунду и который случайный человек не смог бы никогда увидеть. Чтобы получить хорошие фотографии, следует быть настойчивым и терпеливым. Когда в съемку вкладывается душа, то фотография получается и говорит сама за себя.

— Благодарю за беседу.

Галина КУРБАНОВА