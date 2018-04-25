Природоохранители проверят очистные сооружения 50 предприятий

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После того, как стало известно, что компания по производству картона Grigeo Klaipeda загрязняла биологически не очищенными сточными водами Куршский залив, Департамент охраны окружающей среды планирует проверить 50 предприятий, которые сами очищают свои сточные воды.

По словам представителя департамента, в самое ближайшее время будет проверено 20 предприятий, названия которых не сообщаются.

«В общей сложности у нас намечено 50 предприятий, список еще не окончательный, в случае необходимости он может быть дополнен. На первом этапе намечено незамедлительно начать проверку 20 предприятий, а потом посмотрим», – сказала BNS Ева Криштопайтите.

По ее словам, начать проверки намечается на этой неделе. Вице-министр окружающей среды Юстина Григаравичене говорит, что в списке 194 предприятия, которые сами очищают свои сточные воды и имеют разрешения на сброс из в окружающую среду, однако сначала будут проверены предприятия с самыми высокими рисками.