Прирост новых случаев COVID-19 — 500, общее число заразившихся превысило 200 тыс.

Статистически выздоровели и живы в настоящее время 186 тыс. 209 человек, декларировано 141 тыс. 242 выздоровевших. Статистически в настоящее время больны 7153 человека, декларированное число больных составляет 52 тыс. 120.

Статистически заболевший — это лицо, которому заболевание подтверждено в течение 28 дней. После этого срока человек считается выздоровевшим.

По заявлению Департамента, показатель статистически заболевших может быть более точным для оценки заболеваемости популяции, так как среди декларированных заболевших могут быть случаи, когда человек уже не более активной формой коронавируса, но семейный врач не подтвердил окончания болезни по разным причинам.

От коронавируса в Литве скончался 3281 человек. Всего с данным заболеванием – непосредственно и косвенно – связано 6563 смерти.

За минувшие сутки было проведено 8189 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 2 млн 106 тыс. 954.

Кроме того, за сутки проведено 783 антигенных теста. В целом их выполнено 34 тыс. 624.

Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 7%.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 180 тыс. 235 человек, двумя дозами – 73 тыс. 811 человек.