Прирост новых случаев COVID-19 за минувшие сутки составил 1149, умерли 26 человек

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За минувшие сутки в Литве подтвержден 1149 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 26 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

За минувшие сутки фиксировались также 1299 выздоровлений от COVID-19.

Кроме того, за минувшие сутки также детализировано 4 смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.