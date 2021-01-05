Прирост новых случаев COVID-19 за сутки составил 1510, скончались 27 человек

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За минувшие сутки в Литве подтверждено 1510 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончалось 27 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

За сутки выздоровели 3730 человек.

В больницах в настоящее время на лечении 2568 пациентов с COVID-19, 196 из которых находятся в реанимации.

Кислородом дополнительно обеспечиваются 1560 пациентов, искусственной вентиляцией легких — 123.

В общей сложности с начала пандемии в Литве установлено 149 тыс. 497 случаев заражения коронавирусом, 81 тыс. 630 человек выздоровели, 65 тыс. 272 человека все еще больны.

В целом от коронавируса в Литве скончались 1996 человек.

За минувшие сутки также детализировано 19 смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти была зафиксирована раньше.

За минувшие сутки было взято 10 тыс. 138 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 667 тыс. 965.