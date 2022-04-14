Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО укрепит безопасность в регионе, говорит литовский премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Та беспрецедентная поддержка, которую мы видим прежде всего в Финляндии, но и в Швеции, где более половины населения поддерживает членство в НАТО, мне кажется, что для нас, для безопасности региона Балтийского моря, изменит правила игры, — сказала Шимоните в четверг радиостанции Ziniu radijas.

По словам премьера, присоединение двух государств региона Балтийского моря «значительно» укрепило бы не только безопасность региона, но и НАТО в целом.

«Я считаю, что присутствие этих стран в качестве членов Альянса на самом деле значительно укрепило бы и Альянс, и эти государства, и нашу безопасность. Как только такое решение будет объявлено, я надеюсь, что оно будет, я думаю, что у стран Балтии будет очень серьезный повод его приветствовать», — сказала она.

Финляндия и Швеция являются партнерами НАТО, хотя официально не являются членами Альянса — политики этих стран начали дискуссии о вступлении в НАТО после военного вторжения России в Украину на фоне растущих опасений по поводу военной безопасности. Финляндия обещает в ближайшие недели решить, подавать ли заявку на членство в НАТО.

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