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Пристрастие США к введению санкций остается неприемлемым для России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Однозначно, они (точки зрения президентов России и США) не совпадают в понимании того, чтобы выстраивать отношения на взаимовыгодной основе и с учетом интересов друг друга. Здесь, наверное, вряд ли можно говорить о совпадении взглядов. И, конечно, неприемлемым остается санкционное пристрастие наших американских визави», — сказал Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать выступление президента США Джо Байдена о готовности к деэскалации отношений.

«О целесообразности выстраивания, нормализации и деэскалации отношений говорил президент Путин, — указал Дмитрий Песков. — Он говорит об этом последовательно, это его убежденная позиция».

По словам Дмитрия Пескова, принцип взаимности остается основополагающим при выборе Москвой ответа на новые санкции со стороны США, но окончательное решение примет президент РФ Владимир Путин.

Говоря о том, намерена ли Москва отвечать на новые американские санкции, а также когда может быть объявлен ответ на них, представитель Кремля заметил: «В целом принцип взаимности в таких вопросах никто не отменял, этот принцип является основополагающим».

Он оставил без ответа вопрос, будет ли Москва учитывать слова американского лидера Джо Байдена, который призвал российскую сторону при принятии решения об ответе на санкции США «не переходить границы».

Говоря о том, выдержит ли российская экономика новые санкции со стороны США, пресс-секретарь президента РФ заявил, что стабильность российской экономики обеспечивается в полной мере. «В полной мере обеспечивается макростабильность, наш регулятор действует умеренно, действует успешно, эффективность работы нашего экономического блока признана международно», — сказал представитель Кремля.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении санкций в отношении РФ. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года.