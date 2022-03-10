Приток украинских беженцев в Чехию растет

Nuotrauka BNS/ Gabrielė Navickaitė

Беженцы в рекордном количестве направились из Украины в приграничные Польшу, Словакию и Венгрию. И хотя Чехия напрямую не граничит с Украиной, беженцы через Словакию направляются также в эту страну. Ожидается, что сегодня общее число всех украинских беженцев превысит полтора миллиона человек.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по последним данным, только за вчерашний день чешские власти зарегистрировали 78 тысяч человек. Это дневной рекорд по Чехии.

Регистрация максимально упрощена. Суть в том, чтобы подтвердить личность человека, проверить документы, проверить по базам данных, не находятся ли они в розыске. Это занимает несколько минут. Прогнозы показывают, что с каждым днем приток будет только расти.