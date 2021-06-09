Притворившиеся оппозиционером российские пранкеры обнародовали разговор с Ж. Павилёнисом

Об этом разговоре было известно еще в конце апреля, когда выяснилось, что человек, притворившийся проживающим в Литве главой штаба российского оппозиционера Алексея Навального Л. Волковым устраивал провокации против политиков Балтийских стран, Украины, Соединенного Королевства и др.

В обнародованной во вторник видеозаписи Ж. Павилёнис говорил об усилиях международного сообщества, направленных на установление демократии в России, Беларуси и других государствах Восточной Европы, работе с оппозицией и гражданским обществом этих стран, концентрации помощи по этим вопросам в США и Европейском союзе (ЕС).

Парламентарий в разговоре утверждает, что после прошлогодних выборов в США «Вашингтон еще не вернулся в себя, он только сейчас становится Вашингтоном». Он также подчеркнул, что верит в возможности команды президента США Джо Байдена ужесточить политику в отношении России.

Пранкеры также попросили помощи Ж. Павилёниса в налаживании контакта с представителями Государственного департамента США и сенатором Бобом Менендесом, однако парламентарий отрицал BNS, что передал им какие бы то ни было контакты.

В конце видеозаписи Ж. Павилёнис призывает собеседника не обращать внимание на точку зрения президента Гитанаса Науседы.

«Ты не обращай внимания, не обращай. Мы сейчас как бы правительство. Ингрида Шимоните мой премьер, думает, как я. Министр иностранных дел думает, как я, мы самая большая партия, у нас парламентская республика, а президент — символический. И все», — сказал председатель парламентского Комитета по иностранным делам Ж. Павилёнис.

Политик сказал BNS, что связывает российских пранкеров со спецслужбами этой страны, и утверждал, что российский режим стремится дискредитировать «лидеров в вопросах свободы и демократии».

«Мы становимся опасными для российского режима, так как в немалой степени формирует эту политику Запада», — сказал Ж. Павилёнис. — Их цель — дискредитировать делающих это людей».