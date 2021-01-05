Привить всех медиков от COVID-19 предполагается в течение января – А. Дулькис

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Привить всех медиков от COVID-19 в Литве предполагается в течение января, сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис на пресс-конференции во вторник.

По его словам, сейчас в пять координирующих больниц страны развозят доставленную в понедельник и на прошлой неделе в страну партию вакцины — более 30 тыс. доз.

«С учетом распределенных еще в прошлом месяце и использованных доз вакцины мы сможем полностью удовлетворить потребность в первой прививке всех работников учреждений здравоохранения, скорой помощи, врачей, специалистов по уходу, их помощников, другого медицинского персонала, волонтеров — всех, кто борется с COVID-19 на передовой», — сказал министр.

По словам А. Дулькиса, уже получено подтверждение Еврокомиссии (ЕК) и производителей вакцины, что в течение трех ближайших месяцев Литва еженедельно будет получать по 20 тыс. 475 доз вакцины.

Вакцина BioNTech и Pfizer — первая и пока единственная вакцина, разрешенная к применению в Евросоюзе.