Привитым «Спутником V» разрешили въезд в Эстонию

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Гражданам, привитым российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V», разрешили въезд на территорию Эстонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посольство страны в Москве.

«Гражданам России, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и достигли максимальной защиты после последней дозы вакцины, если с этого момента прошло не более года (и которые представляют свидетельство об этом, выданное компетентным органом), будет разрешен въезд в Эстонию», — говорится в сообщении.

Ранее департамент здоровья Эстонии заявил, что страна признает все вакцины от коронавируса, в том числе не зарегистрированные в Евросоюзе. До этого в стране были одобрены только препараты от компаний Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.