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Полли
TOP,Здравоохранение,Новости

Прививать пациентов больниц по уходу и домов опеки начнут на следующей неделе

Nuotrauka BĮ Liolių socialinės globos namai/ facebook.com

Вакцина, предназначенная для пациентов больниц по длительному уходу и домов опеки, поступит в Литву на следующей неделе, говорит канцлер Министерства здравоохранения. 

Однако по словам Юргиты Гребенковене, прививать этих людей будут только после того, как им будут сделаны тесты крови на антитела. 

Ю. Гребенковене говорит, что такое решение связано с тем, что вакцины очень мало и не хватат на всех — прививать переболевших не будут. 

Канцлер Минздрава рассказала об этом на заседании парламентской Комиссии по правам людей с недугами. 

Она также информировала, что людям с ограниченными возможностями передвижения прививки будут делать на дому. 

По словам Ю. Гребенковене, теперь вакцина от коронавируса теперь будет поступать в Литву каждый понедельник в течение трех месяцев. 

Первая партия вакцины в позапрошлые выходные была распределена между пятью основными больницами страны — началась вакцинация медиков, эта партия вакцины была израсходована в середине прошлой недели. 

BioNTech и Pfizer — первая и пока единственная вакцина, разрешенная к применению в Евросоюзе.

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