Прививка вакциной AstraZeneca в Литве идет успешно – вице-министр

«Европейское фармацевтическое агентство распространило информацию о том, что те или иные случаи в данный момент не дают оснований считать, что это связано именно с прививкой», – отметила вице-министр.

Она сообщила, что министр здравоохранения Арунас Дулькис обсуждал этот вопрос с представителями Еврокомиссии, ответственными за процессы вакцинации, министрами здравоохранения Германии, Греции и договорился, что следует следовать данным, подтвержденным Европейским фармагентством.

Ж. Симонайтите сказала, что в Литве вакцинация прививкой AstraZeneca проходит успешно.

«Если посмотреть на данные, то мы видим более вялую вовлеченность в прививку вакциной AstraZaneca, но сейчас каких-либо значительных проблем в прививке этой вакциной мы не видим», – сказала она.

«Несомненно, если мы увидим, что та или иная приоритетная группа не хочет эту вакцину, можно рассмотреть и другие возможности использования этой вакцины (в других группах – BNS). Но пока нет оснований для этого, мы считаем, что вакцинация идет достаточно успешно», – сказала вице-министр.

Дания в четверг сообщила, что на две недели останавливает прививку вакциной AstraZeneca от коронавируса, поскольку у нескольких пациентов после ее введения в крови образовались сгустки в крови.

Все же, должностные лица страны обращают внимание, что такое решение является превентивным, поскольку в данный момент не установлена причинная связь между вакцинами и сгустками.

Подобные решения позднее приняли Норвегия и Исландия.

В свою очередь Италия также сообщила о временной остановке прививкой вакциной AstraZeneca с номером лота ABV2856, однако это другая партия, не та, по которой приняли решение Австрия, Литва и другие страны ЕС.

В целом Европейское фармагентство получило сообщения о 22 таких случаях, когда вакцинация вызвала образование сгустков в крови.

Во вторник Минздрав Литвы сообщил, что остановил прививку вакциной AstraZeneca серии ABV5300, получив информацию от австрийских ведомств об опасных побочных явлениях.

В данный момент в Литве используются утвержденные Европейским фармагентством вакцины от COVID-19 трех производителей: BioNTech и Pfizer, Moderna и AstraZeneca.