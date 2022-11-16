Признаков нападения на Польшу нет — Дуда

Падение ракет на территории Польши во время массированного удара России по Украине не связано с преднамеренным нападением. Об этом 16 ноября заявил польский лидер Анджей Дуда после заседания Совета национальной безопасности страны.

«Мы имеем дело с чрезвычайными событиями, связанными с массированным ударом России по Украине. К сожалению, огромная часть ракет была выпущена в сторону Западной Украины «, — указал Дуда.

По его словам, в Польше могла упасть ракета ПВО.

«Нет никаких признаков того, что это было умышленное нападение на Польшу. Вероятно, это была ракета С-300 российского производства. Сейчас у нас нет доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной», — подчеркнул президент.

Он заверил, что Варшава «находится в прямом контакте с союзниками по НАТО» и призвал жителей восточной части страны «не беспокоиться» из-за усиления присутствия служб и армии».

«Мы приняли это решение специально. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие — наша безопасность обеспечена… Силы НАТО и наши подразделения приведены в боевую готовность», — отметил Дуда.