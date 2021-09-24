Призывают ЕС пересмотреть миграционную политику

Страны в последние месяцы сталкиваются с возросшей нелегальной миграцией через границы с Беларусью. Должностные лица Литвы и Польши обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

По словам премьера Польши, в Беларуси находится более 10 тыс. мигрантов, которые могут наводнить Польшу и Литву.

«Согласно нашим данным, в Беларуси более 10 тысяч, может, и больше лиц, которые перемещены с Ближнего Востока, преимущественно из Ирака, а также из Сирии, чтобы проводить гибридную атаку», – сказал М. Моравецкий на совместной пресс-конференции с премьером Литвы И. Шимоните в Варшаве.

По его словам, минский режим осуществляет против Литвы и Польши «провокацию, которая была инспирирована в Москве».

В свою очередь, И. Шимоните подчеркнула, что страны охраняют границу, которая является не только границей Литвы или Польши, но и границей всего Евросоюза. Премьер акцентировала, что Литве приходится охранять длинный участок границы по сравнению с размером страны, так что это «довольно серьезный вызов».

«К сожалению, нам приходится принимать меры по возведению физического барьера на границе. Очевидно, что одни только умные системы, которые помогают ловить контрабандистов, не вполне годятся в случае такой гибридной атаки», – сказала она.

Премьер поддержала М. Моравецкого относительно важности противодействия пропаганде.

«Я хочу обратить внимание на то, что восточные соседи отличаются одним свойством, использование которого мы наблюдали много раз. Они склонны обвинять другие государства в том, что делают сами. Например, обвиняют Европу в переписывании истории, хотя сами переписывают историю до такой степени, что пытаются забыть пакт Молотова-Риббентропа», – рассуждала И. Шимоните.

«Примерно так и в этом случае, когда страны, которые защищают восточную границу ЕС, обвиняются пропагандой в нарушениях прав человека или несоблюдении международных конвенций. Поэтому очень важно, что мы вместе с самого начала смогли раскрыть, каков весь механизм этого кризиса», – добавила она.

Кроме того, в совместной декларации оба правительства также заявили, что и в дальнейшем будут укреплять двусторонние отношения в области обороны, улучшать сотрудничество вооруженных сил Польши и Литвы. В документе подчеркивается важность совместного развития инициатив НАТО.

В декларации подчеркивается необходимость снижения зависимости ЕС от сырья, технологий, лекарств, медицинских приборов третьих стран.

Страны, в частности, обязались обмениваться информацией об управлении кибернетическими атаками, проведении в жизнь средств, направленных на восстановление и повышение устойчивости экономики ЕС.

Польша и Литва также подчеркивают решимость продолжать совместные инфраструктурные проекты, включая синхронизацию энергетических систем стран Балтии, проекты Via Baltica и Rail Baltica.

Тем временем

Поддержка в финансовой помощи

Польша поддержит Литву в вопросе о финансовой помощи возведению физического барьера. Как сообщает Министерство внутренних дел, Литва подготовила и распространила всем государствам-членам ЕС и ассоциированным странам Шенгена предложения с целью начать дискуссию и собрать группу поддерживающих стран.

«Необходимо усилить охрану границы, а физический барьер следует понимать как одно из необходимых мер, нужно также установить четкие правила обращения за предоставлением убежища, чтобы избежать злоупотреблений системой убежища. В праве ЕС должны быть предусмотрены определенные предохранители, позволяющие в случае необходимости действовать быстро и защищать и свою национальную безопасность, и безопасность всего ЕС», – указано в сообщении.

Вильнюс уже обсудил эти предложения с Латвией, Эстонией и Польшей во время регулярных встреч. По информации министерства, поддержку инициативе Литвы выразил и глава Frontex Ф. Леггери.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ