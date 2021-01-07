Призывников 2021 года на службу ВС Литвы планируют привить от COVID-19

Eimanto Genio nuotraukos/ kariuomene.kam.lt

Министр А. Анушаускас говорит, что призывников намечается привить от COVID-19 и что ситуация с коронавирусом в армии «улучшается».

Министр даже надеется, что призывников удастся вакцинировать раньше, чем планировалось.

Он также сообщил, что на следующей неделе намечается начать вакцинацию военных медиков.

В Министерстве обороны Литвы в четверг составлены списки призывников 2021 года, в них значится 38 тыс. 177 юношей в возрасте 18-23 года.

Министр обороны Арвидас Анушаускас с удовлетворением отметил тот факт, что большая часть юношей выбирает воинскую службу по собственному желанию.

В этом году на службу в рядах Вооруженных сил (ВС) Литвы будет призвано более 3,8 тыс. юношей. Еще до составления списков воинскую службу выбрали по собственному желанию около 200 юношей.

Глава Службы по вопросам военной обязанности и комплектации Арунас Бальчюнас сказал, что с каждым годом интерес к службе в ВС проявляет все больше девушек.

Составленные в четверг списки призывников будут опубликованы приблизительно через неделю на сайте https://sauktiniai.karys.lt.

Постоянная обязательная военная служба в течение девяти месяцев в Литве была возобновлена сеймом весной 2015 года, с учетом геополитической ситуации и возникающих угроз безопасности государства.