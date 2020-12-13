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TOP,Общество

Призывы Католической церкви

Nuotrauka pixabay.com

Конференция католических епископов Литвы призвала новые власти страны не приравнивать однополое партнерство к семье или браку. 

«Понятно, что законодатели ищут подходящую правовую защиту для иных форм совместного проживания. Однако это не должно делаться посредством изменения понятия семьи и брака», — говорится в письме литовских католических епископов. 

В нем также говорится, что «приравнивание иных форм совместного проживания к семье при игнорировании взаимной дополняемости полов неизбежно ведет к отрицанию естественного характера семьи и умаляет ее значение как конституционной основы общества и государства». 

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Епископы обнародовали это письмо за несколько дней до начала работы нового правительства. В соглашении правящей коалиции закреплена договоренность стремиться к узакониванию «нейтрального в гендерном отношении партнерства».

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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